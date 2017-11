Distributeur ziet af van uitbrengen film Louis C.K.

Dat heeft het bedrijf vrijdag laten weten, aldus The Hollywood Reporter.

De film, die werd geschreven en geregisseerd door C.K., zou op 17 november te zien zijn in bioscopen.

De komiek, filmmaker en acteur wordt door vijf verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De vrouwen deelden hun verhaal in een artikel dat vrijdag werd gepubliceerd door The New York Times. C.K. zou zich in het bijzijn van de vrouwen hebben ontkleed en gemasturbeerd.

Vlak voor de publicatie van het artikel werd al bekend dat de première van I Love You Daddy donderdagavond in New York zou worden uitgesteld wegens "onvoorziene omstandigheden."

Ook het geplande optreden van C.K. in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert gaat vrijdag niet door.

I Love You, Daddy

In de film, die draait om een 17-jarig meisje dat een relatie krijgt met een 68-jarige filmmaker, zit controversieel taalgebruik en worden ook grappen gemaakt over kinderverkrachting.

C.K. heeft de keuze voor het taalgebruik en de grappen eerder beargumenteerd in een interview met The Hollywood Reporter. C.K. speelt de hoofdrol in de film en naast de komiek zijn onder meer ook Chloe Grace Moretz, Helen Hunt en John Malkovich te zien.

Netflix

Streamingdienst Netflix heeft vrijdag bekend gemaakt een show van de komiek niet meer te gaan produceren. Netflix heeft een contract met C.K., waarin staat dat er twee nieuwe shows van hem op de website worden geplaatst. Eén daarvan is nog niet geproduceerd en die wordt dus ook niet meer gemaakt. De shows die al online stonden, blijven wel beschikbaar.

Stand-up comedian

De Amerikaanse C.K. is bekend van zijn werk als komiek en speelde rollen in meerdere series, waaronder in het door hem geschreven en geregisseerde Louie. Voor zijn schrijfwerk in deze serie ontving hij tweemaal een Emmy-award. In augustus 2016 gaf hij een uitverkochte show in de Amsterdamse Ziggo Dome.