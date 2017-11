Recensieoverzicht: Murder on the Orient Express is 'betoverende retro film'

Volkskrant (drie sterren)

"Dit keer regisseert Kenneth Branagh, die meteen ook Poirot speelt. Zijn versie van het verhaal is zo tot in de puntjes verzorgd en gestileerd als Poirots begin-snor. Hij laat de nachtblauwe stoomtrein door een ijskoud, besneeuwd berglandschap razen. Binnen is het rood en warm. Het kristal fonkelt, het rode fluweel nodigt uit tot zachtjes aaien, de taartjes zijn om de vingers bij af te likken. Het is heerlijk retro, een historisch luxe decor dat zo gelikt is dat het bijna tongue in cheek lijkt."

NRC (vier sterren)

"Celluloidpurist Branagh en zijn cameraman Haris Zambarloukos draaiden de film op 65mm Panavision, in de echte sneeuw, waardoor alles er haarscherp en bijna tastbaar uitziet: de ijspegels, het tafellinnen, de kristallen karaffen. Op z’n beste momenten doet de film denken aan de visuele flair van Wes Andersons The Grand Budapest Hotel. (...) Een betoverende film, maar je vergeet nooit dat het slechts een perfect alibi is om even twee uur de wereld te vergeten."

AD (drie sterren)

"Wat plot betreft blijft Branagh dicht bij het boek en de eerdere verfilmingen. Wie hoopt op een briljante nieuwe plotwending komt bedrogen uit. Wellicht is dit juridisch onmogelijk, vanwege de nazaten van Christie, maar wie de originele ontknoping wil verbeteren moet natuurlijk een genie zijn. (…) In de nieuwe interpretatie oogt Poirot stroef en humorloos. Ook blijven enkele verklaringen over de moord onbeantwoord. Dat had Christie nooit geaccepteerd."

Trouw (drie sterren)

"Voordat de raadselachtige moord aan boord van de luxueuze trein van Istanbul naar Calais plaatsvindt, valt zowel binnen als buiten de trein veel moois te zien. En er is een eindeloze sterrencast: Johnny Depp, Judi Dench, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe en Nederlander Marwan Kenzari als conducteur. (…) Helaas heeft Branagh ook Poirots onderzoek zodanig uitgebeend dat er voor kijkers weinig meer te puzzelen valt, een van traktaties van Christie's oorspronkelijke verhaal."