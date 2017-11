Raymond Thiry en Maartje Remmers spelen rollen in Aurora

Het is de derde keer dat Thiry en Remmers samenwerken. Zij waren eerder samen te zien in hitserie Penoza en in de Nederlands-Roemeense speelfilm A Long Story.

De opnames moeten binnenkort plaatsvinden. Regisseur Bart Dokter is op de website Cinecrowd een actie begonnen om geld in te zamelen voor het project.

Wie geld in het project investeert, kan onder meer een meet & greet met de acteurs krijgen of zelfs een kijkje op de set nemen in IJsland.