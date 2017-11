Aanklager Los Angeles start onderzoek naar seksueel misbruik in Hollywood

Aanklager Jackie Lacey liet weten dat ze een team van ervaren officieren heeft samengesteld om zaken te gaan bekijken en te zorgen dat deze een gelijke aanpak krijgen.

Sinds de verhalen over filmproducent Harvey Weinstein in The New York Times van afgelopen maand is er een golf aan beschuldigingen van seksueel misbruik op gang gekomen. Verschillende grote namen uit Hollywood zijn beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik, zoals acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K.

"Op dit moment hebben we nog geen zaken voor vervolging ontvangen van de politie", zei Lacey. "Maar we staan in nauw contact met de politie in Los Angeles en Beverly Hills."