Magnum P.I.-acteur John Hillerman (84) overleden

Hillerman kreeg voor zijn rol in Magnum P.I. vijf Golden Globe-nominaties en werd vier keer genomineerd voor een Emmy Award. Hij won beide prijzen een keer, in respectievelijk 1981 en 1987.

De Amerikaan begon zijn carrière op het toneel, en speelde behalve in Magnum P.I. in televisieseries als The Love Boat, Murder She Wrote, Kojak, The Last Picture Show en The Betty White Show. Hij stond vooral bekend om zijn steeds terugkerende uitspraak "Oh My God."

Hillerman speelde tussen 1970 en 1996 ook in meer dan twintig films, waaronder Blazing Saddles en Chinatown. Hij beëindigde zijn acteercarrière in 1999.

Hillerman overleed in zijn woonplaats Houston. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Vorige maand maakte CBS bekend bezig te zijn aan een nieuwe versie van Magnum P.I. De serie uit de jaren tachtig over de avonturen van privédetective Thomas Magnum (Tom Selleck) speelde zich af op Hawaï.