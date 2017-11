Meer dan 450 Zweedse acteurs vertellen over seksueel misbruik in filmindustrie

Actrices als Sofia Helin, bekend van The Bridge en Lena Endre, die meespeelde in The Girl with the Dragon Tattoo, vertellen in de krant Svenska Dagbladet wat hen is overkomen.

De krant had naar aanleiding van de #metoo-discussie, ontstaan na het misbruikschandaal rond Hollywood-producent Harvey Weinstein, bij twaalf actrices gepolst hoe de situatie in Zweden was. Het werd een groep van 1.100 mensen uit de film- en televisiewereld die allemaal verhalen bleken te kennen van misbruik.

De acteurs hopen met de onthullingen een ommekeer voor elkaar te krijgen door een zero tolerance-beleid te eisen. De verhalen lopen uiteen van toekijken hoe iemand masturbeert tot verkrachting.