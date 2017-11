'Kemna Casting wist van grensoverschrijdend gedrag Job Gosschalk'

"Sterker, ik weet dat anderen daar, die hoog in de boom zitten, Gosschalks gedrag gewoon hebben overgenomen", aldus een anoniem oud-medewerker in gesprek met AD.

Nadat Gosschalk dinsdag bekendmaakte zijn werk neer te leggen omdat hij "over grenzen" is gegaan, zei Kemna Casting, waar Gosschalk jarenlang werkte als casting-director, in een verklaring te zijn geschrokken van het gedrag. De regisseur wordt door verschillende mannen beschuldigd van seksuele intimidatie. Zo zou hij acteurs gevraagd hebben naakt auditie te doen.

Kemna Casting: "Grensoverschrijdend gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd binnen onze organisatie. Wij doen er daarom alles aan om dergelijk gedrag te voorkomen en nemen waar nodig maatregelen."

Overnemen

Gosschalk benadrukte dat zijn oud-collega's niet wisten van zijn gedrag. In gesprek met AD zeggen verschillende oud-medewerkers dat dat niet waar is. Zij benadrukken ook dat andere medewerkers van het bedrijf het gedrag van Gosschalk overnamen.

"Er zijn ook acteurs uit de A-categorie die dit is overkomen of ervan weten, maar niets zeggen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Dat sommigen zich nu hebben uitgesproken over Gosschalk betekent niet dat de rest automatisch ook van zich laat horen", aldus een tweede anoniem oud-medewerker.

Kemna Casting ontkent in de krant nogmaals iets te hebben geweten van het gedrag van Gosschalk. "Ik wil echt benadrukken dat wij niet wisten of weten van gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Dat neemt niet weg dat we de kwestie serieus nemen, geschrokken zijn en gaan onderzoeken welke aanpassingen we zouden kunnen doen om die veilige omgeving - waarvan we dachten dat die er altijd was - te kunnen garanderen."