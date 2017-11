Van seksueel wangedrag beschuldigde Kevin Spacey uit nieuwe film geknipt

Regisseur Ridley Scott maakte die zet, uniek in de filmwereld, woensdagavond (Amerikaanse tijd) bekend, schrijft The Hollywood Reporter.

De 87-jarige Canadese filmveteraan Christopher Plummer (Waterloo, Beginners) zal de rol van de industrieel en olietycoon Jean Paul Getty op zich nemen in de thriller, die draait om de ontvoering van diens 16-jarige zoon John Paul Getty III door de Calabrese maffia in 1973. De magnaat onderhandelde met de zogeheten 'Ndrangheta over het losgeld voor zijn kleinzoon.

Spacey bracht acht draaidagen door op de set van All the Money in the World. In veel van de scènes waarin hij voorkwam speelde hij in zijn eentje, maar Mark Wahlberg en Michelle Williams, die de advocaat en dochter van Getty spelen, zullen naar verwachting ook nieuwe scènes filmen met Plummer.

Verschijningsdatum

De geplande verschijningsdatum van de film, 22 december, blijft ongewijzigd ondanks de castwissel. Dat is in tegenstelling tot eerdere geruchten dat de première zou worden uitgesteld.

Volgens ingewijden nam Scott de beslissing zonder te overleggen met de studio achter de film, Sony Tristar. Plummer zou eigenlijk Scotts eerste keus voor de rol zijn geweest, maar Sony zou hebben aangedrongen op een bekendere naam.

Beschuldigingen

Volgens Scott zou het onmogelijk zijn om het groeiende aantal beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding tegen Spacey los te koppelen van de promotiecampagne voor de film, zelfs als Spacey geen persoptredens geeft.

De acteur kwam in opspraak nadat Star Trek Discovery-acteur Anthony Rapp aan Buzzfeed News vertelde dat Spacey hem op 14-jarige leeftijd aanrandde. Daarna volgden beschuldigingen aan het adres van de House of Cards-ster door verschillende andere mannen en vrouwen. De Britse politie is officieel een onderzoek gestart naar de aantijgingen tegen Spacey.

Vrije val

Sinds de beschuldigingen openbaar werden verkeert de carrière van de kort geleden nog gevierde acteur in vrije val. Hij zal niet meer te zien zijn in de laatste seizoenen van de populaire Netflix-serie House of Cards, een Internationale Emmy Award voor zijn oeuvre werd ingetrokken en een geplande film over het leven van Gore Vidal, waarin Spacey de titelrol zou spelen, gaat niet door.