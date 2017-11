Actrice Portia de Rossi beschuldigt Steven Seagal van seksuele intimidatie

De vrouw van Ellen DeGeneres schrok hier zo van, dat ze direct de kamer verliet en haar agent belde. Die reageerde luchtig: "Ach, ik wist niet zeker of hij jouw type was."

Woordvoerders van zowel De Rossi als Seagal hebben nog niet gereageerd op de tweet. De Rossi's echtgenote reageert wel op het verhaal: op Twitter schrijft DeGeneres dat ze trots is op haar vrouw, waarbij ze het bericht nogmaals deelt.

Seagal werd eerder al door actrice Julianna Margulies beschuldigd van onzedelijk gedrag. Zij had eveneens een nare ervaring met de acteur. Toen zij Seagal jaren geleden ontmoette in zijn hotelkamer, om een scène door te nemen, droeg hij duidelijk zichtbaar een wapen. De actrice vluchtte weg voordat de zaak uit de hand liep.

Reputatie

Steven Seagal heeft al jaren een reputatie van onbetamelijk gedrag. Jenny McCarthy vertelde in 1998 al dat ze bij een auditie vertrok, nadat Seagal erop gestaan had dat ze zich uitkleedde. In 2010 klaagde zijn voormalige assistente hem aan met de woorden dat hij haar "gebruikt had als een seksspeeltje".

Later liet de assistente de aanklacht om onbekende redenen vallen. In oktober van dit jaar verklaarde actrice Lisa Guerrero dat ze in 1997 herhaaldelijk onder druk was gezet om in haar eentje een auditie te doen bij Seagal thuis.