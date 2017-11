Charlie Sheen ontkent aantijgingen verkrachting kindster Corey Haim

Sheen laat desgevraagd aan The Hollywood Reporter weten het verhaal te ontkennen.

Brascia zei tegen het Amerikaanse roddelblad National Enquirer dat de inmiddels overleden Haim hem had toevertrouwd dat Sheen hem seksueel had misbruikt. Haim overleed in 2010 aan de gevolgen van een longontsteking.

Acteur Corey Feldman, een vriend van Haim, heeft in zijn biografie geschreven over een verkrachting op de set van de film, maar noemde de dader destijds niet bij naam. Feldman vertelt al jaren over een pedofielennetwerk dat in Hollywood actief zou zijn. Hij is bezig met een film waarin hij de vermeende illegale praktijken wil onthullen.