Drake wil zich richten op het maken van films en series

De Canadese rapper heeft al een aantal projecten voor films en series lopen met zijn partner Adel "Future" Nur (niet te verwarren met de rapper Future met wie hij het album What a time to be alive maakte).

Hij produceerde met Nur de documentaire The Carter Effect over basketballer Vince Carter, en werkt aan diverse tv-series onder meer voor Netflix. Van Apple heeft hij de ruimte gekregen een eigen project naar eigen keuze te produceren.

"Muziek blijft altijd", zegt Drake over zijn filmplannen. Toch weet hij zeker dat er een dag komt waarop hij stopt met het maken van muziek. "Als het begint te voelen dat ik dingen verzin. Maar hopelijk ben ik die tijd voor", zegt de rapper tegen The Hollywood Reporter. "Maar het voelt nu als dat we net zijn begonnen, dus ik ben niet val plan snel te stoppen. Maar ik wil wel meer doen."

De Canadese rapper speelde als tiener al in series. En ook nu krijgt hij iedere week aanbiedingen voor rollen in films en series. Tot nu toe heeft hij alle rollen afgewezen. "We zijn niet van plan hem in een Battleship te zetten", zegt Nur over de acteercarrière van Drake, verwijzend naar de rol van Rihanna in de film van Peter Berg. In plaats daarvan wil het duo meer auteursfilms maken, zoals Moonlight van filmmaatschappij A24.