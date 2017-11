Mel Gibson geniet van pedicures op kinderfeestje dochter

De twee acteurs spelen allebei vaders in de komedie Daddy's Home 2. Ze spelen twee totaal verschillende ouders, maar in het echte leven herkennen de twee acteurs veel van elkaar.

"Dochters wakkeren een soort feminisme in je aan", zegt de 72-jarige Lithgow, die twee zoons en een dochter heeft. "Als je van die jonge vrouw houdt en je bewondert haar, gebeurt dat." Gibson, vader van negen kinderen onder wie twee dochters, beaamt dat.

"Ik weet niet of ik een feminist ben, maar ik hou van borduren en koken. Nee, maar ik hou van een pedicure net zoveel als iedere man", zegt hij lachend.

Lithgow: "En dat maakt jou al een feminist?"

"Ik denk het", zegt Gibson. "Ik had pas een verjaardagsfeestje voor mijn dochter en al haar vriendinnen. En ze kregen allemaal pedicures en hun haar werd gedaan. Het was fantastisch. Ik heb daar eigenlijk echt van genoten."

Macho's

De komedie die vanaf donderdag in de bioscopen draait is het vervolg op Daddy's Home, waarin Will Ferrell en Mark Wahlberg hun mannelijkheid op de hak nemen. Ferrell speelt de sullige Brad Whitaker die een goede stiefvader wil zijn voor de kinderen van de stoere Dusty Mayron, de rol van Wahlberg. Gibson speelt in het vervolg de macho-vader van Wahlberg en Lithgow de zachte vader van Ferrell.

Ook in de tweede film concurreren de mannen over wie de beste vader is en kijken ze met scheve ogen naar elkaar. De vier acteurs vertellen allemaal zeer competitief te zijn. "Ik haat verliezen", vertelt Wahlberg, wat Ferrell kan beamen. "Hij raakt dan in een slecht humeur."

Wahlberg doet wel zijn best om sportief te reageren. "Helemaal omdat ik graag een voorbeeld wil zijn voor mijn kinderen. Maar ik laat mijn zoons me niet eens verslaan." Als het wel gebeurt, is hij "in zijn ziel geraakt".

"We zijn allebei acteurs, dus allebei erg competitief", zegt ook Lithgow. "We voeren zelfs strijd over de vraag wie het meest competitief is."