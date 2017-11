Overzicht: Deze personen beschuldigen Job Gosschalk van ongepast gedrag

De 50-jarige Gosschalk geldt als een belangrijk figuur binnen de Nederlandse entertainmentwereld. Hij begon in 1994 bij Kemna Casting en had van 2000 tot 2008 de leiding over het kantoor. Gosschalk was betrokken bij de casting van vele grote film- en televisieproducties, zoals Zwartboek, All Stars, Flikken Maastricht en Baantjer.

Voor acteurs is het bijna onmogelijk het bureau te omzeilen als ze aan de bak willen in Nederland.

Naar aanleiding van een publicatie waar Nieuwe Revu al weken aan werkte, kwam Gosschalk via Kemna Casting met een verklaring naar buiten. "De afgelopen weken ben ik het onderwerp geweest van geruchten over mijn omgang met acteurs", zei hij onder meer.

"Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur."

Gosschalk ontkent dat er sprake is geweest van fysiek contact en zegt dat zijn oud-collega's van Kemna Casting en Kemna & Zonen nooit op de hoogte zijn geweest van zijn gedrag. Verschillende betrokkenen spreken dat echter tegen.

Ook RTL Boulevard sprak de afgelopen weken met vermeende slachtoffers van Gosschalk. Het programma zegt zeventig personen te hebben gesproken van wie 37 onafhankelijk van elkaar stellen dat Gosschalk tussen 2002 en 2015 grenzen overschreed.

Anonieme acteurs

Een anonieme acteur zegt dat hij bij Gosschalk thuis auditie moest doen."Hij kwam voor me staan en greep zonder pardon mijn geslachtsdelen vast. Als ik hem niet gestopt had, was het daar absoluut niet bij gebleven. Bovendien heb ik het vermoeden gedrogeerd te zijn met een middeltje in mijn wijn. Ik ben bekend met de effecten van drugs en zo voelde dit ook."

Een andere anonieme acteur zegt dat Gosschalk hem voor een carrièregesprek bij hem thuis uitnodigde. Gosschalk legde zijn hand op het kruis van de acteur en wilde bevredigd worden.

Bart Spring in 't Veld

De oud-deelnemer van Big Brother ging naar eigen zeggen gewoon op de koffie bij Gosschalk toen hem werd opgedragen een seksueel getinte auditie te doen. "Na een paar seconden was ik er eigenlijk wel klaar mee", aldus Spring in 't Veld. "Toen dacht ik: dit vind ik een beetje vreemd. Ik voelde me een beetje smerig achteraf, ondanks dat hij mij niet heeft aangeraakt."

Etienne Poeder

Acteur Etienne Poeder had in 2005 de hoofdrol in de musical The Lion King. Hij zegt dat hij in zijn ondergoed voor Gosschalk moest zingen. "Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen."

Johannes

Acteur Johannes, die zijn achternaam geheim wil houden, zegt dat hij twintig jaar geleden door Gosschalk werd gedwongen zichzelf te bevredigen. "Waarbij hij het na een paar minuten van me zou overnemen. Anders zou ik de rol waar ik op aasde niet krijgen."

Mischa van der Klei

Van der Klei is op dit moment vastgoedondernemer, maar was in 2001 van plan een carrière als acteur na te streven. Tegen de Volkskrant zegt hij dat Gosschalk hem meerdere malen heeft geprobeerd te verleiden. "Je staat aan de start van je carrière en je laat je meevoeren. Later besef je pas dat hij zijn macht misbruikt voor zijn eigen lust, dat het niks te maken heeft met je acteerwerk."

Michiel

Acteur Michiel, die zijn achternaam geheim wil houden, moest zichzelf bij een casting uitkleden. Daarna moest hij van Gosschalk 'aan zichzelf zitten'.

Winston Post

Acteur Winston Post moest naar eigen zeggen in een potje ejaculeren voor Gosschalk en zag daarna af van een "bijlessessie". "Ik denk dat het feit dat ik niet inging op zijn lesmethodiek, zeker geen positieve invloed op mijn carrière heeft gehad, eerder andersom."

Yorick van Wageningen

Acteur Yorick van Wageningen, die doorbrak in Hollywood, zegt na een 'seksueel incident' met Gosschalk door Kemna Casting in de ban te zijn gedaan. "Het is goed dat Job met een verklaring naar buiten komt, maar ik betwijfel ten zeerste dat niemand binnen Kemna Casting hiervan op de hoogte was. Iedereen weet wat voor een ongezonde cultuur heerst in dat bedrijf", stelt de acteur.

In gesprek met de Volkskrant zegt Wageningen: "Mijn hart gaat uit naar hen die niet zo goed zijn weggekomen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat er talloze levens zijn verwoest."