Gossip Girl-acteur Ed Westwick beschuldigd van verkrachting

Dat schrijft de Ladies Like Us-actrice in een post op Facebook. Drie jaar geleden bezocht de actrice Westwick, samen met de producer die ze toen datete. "Ik wilde al vertrekken toen Ed voorstelde dat we met zijn allen seks moesten hebben, maar de producer zei dat we nog twintig minuten moesten blijven."

Cohen beschrijft hoe ze vervolgens ging slapen in de logeerkamer. "Ik werd abrupt wakker met Ed bovenop me." De acteur, bekend van zijn rol als Chuck Bass in de serie Gossip Girl, zou haar vervolgens verkracht hebben.

Acteercarrière

De producer zou de schuld vervolgens bij de actrice hebben gelegd. "Hij zei dat ik een actieve deelnemer aan het gebeuren was en dat ik niets mocht vertellen omdat Ed mensen achter me aan zou sturen en me kapot ging maken. Ik zou mijn acteercarrière wel kunnen vergeten."

Cohen hoopt dat ze met haar verhaal anderen duidelijk kan maken dat ze niet alleen zijn. "Net zoals al die anderen die naar voren zijn gekomen met hun verhaal mij geholpen hebben om hetzelfde te doen."

Westwick ontkent de beschuldigingen op zijn beurt op zijn eigen Facebookpagina. "Ik ken deze vrouw niet. Ik heb mezelf nooit, op geen enkele manier, aan een vrouw opgedrongen. Ik heb zeker nooit iemand verkracht."