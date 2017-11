Profiel: In opspraak geraakte regisseur Gosschalk belangrijk in filmwereld

De 50-jarige Gosschalk begon in 1994 bij Kemna Casting, het grootste castingbureau van Nederland. Hij was betrokken bij de acteurskeuze van vrijwel alle grote film- en televisieproducties in de jaren negentig, van Lef tot All Stars, van Antonia tot Nynke en de hitserie Baantjer, die hij zelf "het uithangbord van het bedrijf" noemde.

Toen directeur Hans Kemna in 2000 met pensioen ging, nam Gosschalk de leiding over het kantoor van hem over. Deze positie bekleedde hij tot 2008, toen zijn neef Janusz de baas van het kantoor werd.

Alles is Liefde

Samen met scenarist Kim van Kooten ontwikkelde hij het filmscript van Alles is Liefde, dat zich in 2007 met 1,3 miljoen bezoekers ontpopte tot een van de grootste Nederlandse bioscoophits in jaren.

Nadat hij afscheid had genomen van Kemna Casting, ging Gosschalk zich nog meer richten op het maken van films en televisieseries. Als producent oogstte hij veel succes (Jeuk en Moeder ik wil bij de revue), maar films die hij als regisseur maakte zoals Alle Tijd en De Zevende Hemel werden niet unaniem geprezen.

Theater

Daarnaast ontwikkelde Gosschalk met zijn eigen productiehuis ook steeds meer theaterproducties. Hij kreeg lof voor zijn Nederlandse bewerking van het wereldberoemde aids-drama The Normal Heart en scoorde met zijn musicalversie van filmkomedie De Marathon.

Gosschalk is op dit moment betrokken bij verscheidene grote projecten, zoals een musicalversie van de film All Stars uit 1997 en een romantische komedie gebaseerd op het RTL-programma All you need is love. Het is niet duidelijk wat er met deze projecten gaat gebeuren nu Gosschalk, die de grote spil was van deze producties, per direct al zijn werkzaamheden neerlegt.