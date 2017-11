Regisseur Job Gosschalk legt werk neer na grensoverschrijdend gedrag

Dat stelt Gosschalk in een verklaring die werd gepubliceerd door Kemna Casting, waarvoor hij tot tien jaar geleden werkzaam was als casting-director.

"De afgelopen weken ben ik het onderwerp geweest van geruchten over mijn omgang met acteurs", zegt Gosschalk. "Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur."

"Er is bij mijn beste weten in deze situaties van speloefeningen nooit sprake geweest van fysiek contact. Mij bereiken ook allerlei wilde geruchten over drugs, betasten en minderjarigen. Van die verhalen wil ik met grote stelligheid afstand nemen. Daar is absoluut geen sprake van geweest", aldus Gosschalk in de reactie.

De regisseur en voormalig casting-director benadrukt dat zijn (oud-)collega's bij Kemna Casting en bij Kemna & Zonen nooit op de hoogte zijn geweest van zijn gedrag.

Vermeende slachtoffers

In gesprek met Nieuwe Revu vertelt acteur Etienne Poeder, die in 2005 de hoofdrol had in de musical The Lion King, dat hij in zijn ondergoed voor de casting-director moest staan zingen. "Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen."

Een anonieme acteur zegt tegen het blad dat hij bij Gosschalk thuis auditie moest doen. "Hij kwam voor me staan en greep zonder pardon mijn geslachtsdelen vast. Als ik hem niet gestopt had, was het daar absoluut niet bij gebleven. Bovendien heb ik het vermoeden gedrogeerd te zijn met een middeltje in mijn wijn. Ik ben bekend met de effecten van drugs en zo voelde dit ook."

Tv- en reclameacteur Johannes, die zonder achternaam wordt geciteerd, zegt dat hij twintig jaar geleden door Gosschalk werd gedwongen zichzelf te bevredigen. "Waarbij hij het na een paar minuten van me zou overnemen. Anders zou ik de rol waar ik op aasde niet krijgen."

In gesprek met NOS op 3 zegt acteur Winston Post dat hem werd gevraagd een potje te masturberen en daarna afzag van een "bijlessessie" die hij van Gosschalk kreeg. "Ik denk dat het feit dat ik niet inging op zijn lesmethodiek, zeker geen positieve invloed op mijn carrière heeft gehad, eerder andersom."

Niet getolereerd

Kemna zegt in een reactie dat grensoverschrijdend gedrag "op geen enkele manier" wordt getolereerd binnen de organisatie. "Wij doen er daarom alles aan om dergelijk gedrag te voorkomen en nemen waar nodig maatregelen." Zo is Wies Daamen aangesteld als vertrouwenspersoon tot wie acteurs en actrices zich kunnen wenden.

De 50-jarige Gosschalk is onder meer theaterregisseur van de succesvolle musical De Marathon. Als producent was hij betrokken bij de film Alles is Liefde en als regisseur bij de 't Schaep-series.

Endemol Shine, voor 70 procent aandeelbezitter van Kemna & Zonen, heeft kennis genomen van de verklaring van Gosschalk, zo staat in een persbericht. "Job heeft aangegeven dat hij in zijn rol als Casting Director in één-op-één situaties aan scenes heeft gewerkt met acteurs en dat hij daarbij in een aantal gevallen over grenzen is gegaan."

"Wij zijn hier erg van geschrokken. Dergelijk norm-overschrijdend gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd binnen onze organisatie. Het is vanzelfsprekend dat de samenwerking tussen Endemol Shine en Job per direct stopt. De komende dagen zullen wij onze partners en klanten informeren over het verdere verloop van de projecten, waarin wij tot nu toe met Job Gosschalk samenwerkten."

Films en musicals

Gosschalk werkt momenteel aan een film gebaseerd op All You Need Is Love. De liefdeskomedie krijgt nu een nieuwe regisseur, zeggen NL Film en filmdistributeur Dutch FilmWorks in een reactie.

De opnames van All You Need Is Love zouden in februari beginnen. De casting van de hoofdrollen is in volle gang. De film wordt in december volgend jaar uitgebracht in de Nederlandse bioscopen. "Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in de film en ondanks het terugtrekken van Job als regisseur zullen wij de productie voortzetten", staat in een verklaring van producent NL Film en filmdistributeur Dutch FilmWorks. "We gaan daarom op korte termijn op zoek naar passende vervanging."

BNN-VARA zegt dat de beslissing van Gosschalk geen gevolgen heeft voor het vijfde seizoen van de tv-serie Jeuk want de opnames zijn achter de rug. BNN-VARA heeft geen andere producties waar Gosschalk bij betrokken is.

All Stars de Musical

Onduidelijk is nog of All Stars de Musical, waar Gosschalk samen met Thomas Acda aan werkt en die in 2018 in première zou moeten gaan, nog gemaakt zal worden. "We kunnen nog niet zeggen wat er met deze productie gaat gebeuren", aldus een woordvoerder van productiebureau KemnaSenf. Ook Jean van de Velde, de geestelijk vader van All Stars, kon dinsdagmiddag geen uitsluitsel geven. "Ik ben slechts als adviseur op afstand bij het project betrokken."

De tournee van de musical De Marathon wordt afgemaakt. ''De Marathon is na ruim een jaar een geoliede machine", aldus een woordvoerder van het Luxor. ''We zien geen reden om de voorstelling te staken na de verklaring van Job."