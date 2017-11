'Harvey Weinstein liet vermeende slachtoffers bespioneren'

The New Yorker schrijft dat de filmproducent, die door zo'n vijftig vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik, sinds het najaar van 2016 gebruik maakte van de spionnen. Het blad schrijft dat op gezag van zeven getuigen en op basis van informatie in documenten.

Een woordvoerder van de producent, die op dit moment in behandeling is, zegt dat het verhaal "pure fictie" is.

De mensen die voor Weinstein werkten deden zich voor als anderen en raakten bevriend, dan wel zakelijk betrokken bij zijn vermeende slachtoffers. Zo werd actrice Rose McGowan, die de producent heeft beschuldigd van verkrachting, benaderd door iemand die zich voordeed als vrouwenrechtenadvocate. De actrice ontmoette zeker vier keer het team van Weinstein zonder dat ze het wist.

Op Twitter reageert de 44-jarige actrice op het verhaal van The New Yorker. "Ik dood draken."

Dossiers

Dezelfde spion gebruikte een andere naam om een journalist te benaderen waarvan het team van Weinstein wist dat die verhalen schreef over de producent. Op die manier probeerde de spion achter namen van andere vrouwen te komen die hun verhaal al hadden gedaan.

Het team van Weinstein had van tientallen vrouwen details en dossiers klaar liggen om te voorkomen dat ze aangifte zouden doen, zo meldt The New Yorker.