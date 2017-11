Gijs Naber zou kind niet 'aanbieden' voor filmrol

''Ik wil ouders niet afschrikken, want zo'n baby wordt erg goed verzorgd op zo'n filmset. Maar voor Thekla en mij speelt mee dat wij liever wachten totdat ons kind zelf kan bepalen of hij dat wel wil", aldus Naber in gesprek met AD.

De acteur en zijn partner Thekla Reuten houden de naam van hun zoon, geboren in augustus 2015, bewust buiten de publiciteit. "Wij proberen ons privéleven zoveel mogelijk te beschermen. Je zal ons ook niet snel op sociale media aantreffen. Thekla en ik willen bepaalde dingen voor onszelf houden. Mensen moeten je kennen om wat je doet, niet om wie je bent.''

Naber (37) gebruikt voor zijn rol in Oh Baby zijn ervaring als vader. "Als ik drie jaar geleden deze rol had gekregen, zou ik erg zenuwachtig zijn geweest. Door mijn eigen ervaring als vader weet ik hoe je een baby vast moet houden. En als een kindje huilt, weet ik dat het alles kan betekenen, zodat je niet meteen in paniek hoeft te raken. Het maakte het voor mij - hoe gek het ook klinkt - toch iets eenvoudiger om iemand te spelen die in eerste instantie heel onhandig met die baby omgaat.''