Harvey Weinstein ook uit organisatie televisieprijzen Emmy's gezet

De instantie, voluit The Academy of Television Arts & Sciences stemde maandag over het lidmaatschap van de gevallen studiobaas.

In een verklaring aan Variety zei de Television Academy maandag: "De aanhoudende en wijdverbreide voorbeelden van dit vreselijke gedrag zijn erg verontrustend voor het bestuur van de Academy. We staan in contact met leiders uit de sector en delen met hen het verantwoordelijkheidsgevoel om duidelijke criteria voor gedrag op de werkvloer op te stellen, waar respect en fatsoen uit blijkt."

Gedragscodes

De organisatie zegt een eerder gestarte herziening van de eigen gedragscodes te versnellen. "We zijn vastbesloten om een rol te spelen in het beschermen van televisieprofessionals tegen mishandeling en machtsmisbruik, zodat zij hun beroep in een veilige omgeving kunnen uitoefenen."

Eerder werd Weinstein al uit Oscarorganisatie AMPAS (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) gezet. Ook Britse evenknie BAFTA zegde zijn lidmaatschap op. De oprichter van Miramax en The Weinstein Company werd vorige maand door het Producers Guild voor het leven verbannen en ook het Directors Guild is een procedure gestart om Weinstein te schorsen.

Arrestatie

Vorige week maakte de politie van New York bekend bewijs te verzamelen om Weinstein te arresteren. Rechercheurs spraken met Paz de la Huerta, de Boardwalk Empire-actrice die de gevallen filmproducent ervan beschuldigd haar twee keer te hebben verkracht. Ook politieteams in Los Angeles, Beverly Hills en Londen zijn bezig met onderzoeken naar beschuldigingen tegen Weinstein.