Feestelijke première Kevin Spacey-film All the Money in the World afgelast

Dat meldt Variety

Volgens bronnen zou Scott vanwege het misbruikschandaal rond Spacey de filmstudio aan hebben gespoord de premiére af te zeggen.

All the Money in the World werd in eerste instantie beschouwd als grote kanshebber voor een Oscarnominatie, met name voor Spacey, die in de film de rol van biljonair J. Paul Getty speelt. Maar nadat bekend werd dat de acteur door meerdere mensen van seksueel misbruik beschuldigd wordt, is de marketingcampagne rond de Oscars stopgezet.

Beschuldigingen

De beschuldigingen aan het adres van Kevin Spacey kwamen aan het rollen nadat Anthony Rapp had onthuld dat hij als 14-jarige was belaagd door Spacey, die toentertijd 26 was. Spacey kon zich daar niets van herinneren, maar bood wel excuses aan.

Daarna kwamen meerdere mensen met misbruikverhalen rond Spacey naar buiten, waaronder acht (oud-)medewerkers van House of Cards die zeggen seksueel te zijn geïntimideerd door de acteur. Streamingdienst Netflix, waar de serie op uitgezonden wordt, liet na het nieuws weten dat zij de samenwerking met Spacey per direct stopzetten. De serie krijgt nog een zesde seizoen, zonder Spacey, en zal daarna eindigen.

Emmy Awards

Het schandaal heeft ook andere gevolgen. De organisatie die de Emmy Awards uitreikt, maakte bekend dat de uitreiking van de oeuvreprijs die Spacey in november zou krijgen, niet doorgaat. Dit zou vanwege alle onthullingen niet gepast zijn.

De Britse politie is officieel een onderzoek is gestart naar de aantijgingen van seksueel wangedrag door Spacey.