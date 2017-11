Plannen voor nieuwe versie van vrouwensuperheldenfilm Red Sonja

Dat meldt Deadline. Er zijn meer dan honderd stripboeken over de vrouwelijke krijger Red Sonja verschenen en in 1985 kwam er een verfilming uit, met Brigitte Nielsen en Arnold Schwarzenegger in de hoofdrollen.

"We hebben op het juiste moment gewacht met deze remake, en dankzij het succes van Wonder Woman heeft het publiek laten weten dat zij vrouwelijke helden willen", zegt Avi Lerner van het productiebedrijf.

Wonder Woman, geregisseerd door Patty Jenkins, behaalde in de Verenigde Staten in het openingsweekend een record door ruim 100 miljoen dollar op te halen. Nooit eerder haalde een film van een vrouwelijke regisseur zoveel op in het eerste weekend. Er is inmiddels ook al een tweede deel van de film aangekondigd.