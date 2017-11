Vermeende aanrander van Terry Crews door werkgever op non-actief gezet

Dat meldt Variety. Adam Venit is werkzaam als vertegenwoordiger van verschillende sterren bij het talentenbureau.

Vorige maand twitterde Brooklyn Nine Nine-ster Terry dat "een hooggeplaatste Hollywoodbaas" hem bij zijn geslachtsdeel had gegrepen tijdens een feestje. The Hollywood Reporter kwam erachter dat Venit de bewuste Hollywoodbaas is en dat hij niet welkom is bij WME zo lang het interne onderzoek naar hem loopt.

Saillant detail is dat Venit behalve Adam Sandler, Diane Keaton, Eddie Murphy, Russell Brand, Steve Martin en Sylvester Stallone ook Brett Ratner en Dustin Hoffman vertegenwoordigt. Deze laatste twee mannen worden ook beschuldigd van seksueel misbruik.

Sinds het Harvey Weinstein-schandaal de sluizen heeft geopend voor beschuldigingen van seksueel misbruik door acteurs, regisseurs en andere machtige mannen binnen Hollywood zijn ook meerdere agenten ontslagen. The Hollywood Reporter somde verschillende namen op van mannen die binnen een paar weken tijd het veld moesten ruimen na beschuldigingen van onder andere actrice Jessica Barth.