Overzicht: Dit zijn de beschuldigingen van misbruik tegen acteur Kevin Spacey

De beschuldigingen aan het adres van de gevierde acteur kwamen aan het rollen toen Anthony Rapp onthulde dat hij als 14-jarige was belaagd op een feestje door Spacey, die toentertijd 26 was.

Spacey kon zich daar niets van herinneren, maar bood wel excuses aan middels een bericht op Twitter. Het was voor de acteur bovendien de eerste keer dat hij openlijk zei homoseksueel te zijn. De acteur laat via zijn woordvoerder in een korte verklaring weten "hulp te gaan zoeken" naar aanleiding van de onthullingen.

Hitserie House of Cards, waarin Spacey de hoofdrol speelt én die hij mede produceert, is een van de boegbeelden van de streamingdienst Netflix. Zij reageren een dag later op de zaak: Netflix en de producent van de serie zijn "geschokt en verontrust" over de onthulling.

Een paar dagen later laat de streamingdienst weten dat zij de samenwerking met Spacey per direct stopzetten. De serie krijgt nog een zesde seizoen, zonder Spacey, en zal daarna eindigen. Het einde van de serie staat formeel los van de beschuldigingen aan het adres van Spacey.

Het schandaal heeft ook andere gevolgen. De organisatie die de Emmy Awards uitreikt, maakt bekend dat de uitreiking van de oeuvreprijs die Spacey in november zou krijgen, niet doorgaat. Dit zou vanwege alle onthullingen niet gepast zijn.

De Britse politie is officieel een onderzoek is gestart naar de aantijgingen van seksueel wangedrag door Spacey.

Vermeende slachtoffers

Inmiddels hebben diverse mannen zich in de media als slachtoffer gemeld. Onder hen zijn mannen die anoniem wensen te blijven. Onder hen is een voormalig acteur die zegt op 15-jarige leeftijd door Spacey te zijn verkracht. De twee zouden een relatie hebben, maar Spacey drong zich zonder wederzijdse toestemming op aan de jongen.

Dit zijn de andere mannen die zeggen misbruikt te zijn door Spacey:

Anthony Rapp

Als 26-jarige zou Spacey geprobeerd hebben seks te hebben met de destijds minderjarige acteur Anthony Rapp. Hij zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De Star Trek: Discovery-acteur was toen veertien. "Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier," aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet het appartement hevig geschrokken.

Justin Dawes

De destijds 16-jarige Justin Dawes, die interesse had in een acteercarrière, werd samen met een vriend door de toen 29-jarige Spacey uitgenodigd om bij hem thuis de film Chinatown te bekijken. Daar aangekomen zette de acteur een pornofilm op en gaf hij hen cocktails. De twee voelden zich niet comfortabel en besloten het appartement te verlaten.

Mark Ebenhoch

De destijds 35-jarige Mark Ebenhoch, een militair adviseur, werkte in 1995 samen met Spacey op de set van de film Outbreak. Volgens Ebenhoch werd Spacey vaak vergezeld door een groep mannelijke assistenten. Een van hen zou Ebenhoch hebben gevraagd om naar de kleedkamer van Spacey te komen. Daar zou de groep mannen hebben gevraagd of Ebenhoch seks met hen wilde hebben. Ebenhoch weigerde, ook omdat hij toen nog niet was uitgekomen voor zijn homoseksualiteit en niet wilde dat anderen van zijn geaardheid wisten. Na het voorval ontweek Ebenhoch Spacey op de set.

Roberto Cavazos

De acteur Roberto Cavazo zegt dat hij tussen 2004 en 2015, toen de Spacey actief was als artistiek directeur van het Old Vic Theatre in Londen, stelselmatig jonge mannelijke acteurs heeft lastiggevallen. Cavazos, een Mexicaanse acteur, zegt ook dat hij zelf een van de slachtoffers van Spacey was.

Tony Montana

Regisseur Tony Montana zegt eveneens dat hij slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie door Spacey in het Old Vic Theatre.. De regisseur zegt zes maanden te hebben gekampt met posttraumatische stress.

Medewerkers House of Cards

Acht medewerkers en oud-medewerkers van de Netflix-serie House of Cards hebben laten weten op de set seksueel te zijn geïntimideerd door Kevin Spacey. CNN heeft met alle acht mensen gesproken. De medewerkers hebben het over "ongewenste aanrakingen" en "ongepaste opmerkingen". Spacey zou het vooral voorzien hebben op jonge, mannelijke medewerkers.