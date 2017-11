Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

In de aanloop naar de actiefilm Bright heeft Netflix aardig wat films met hoofdrolspeler Will Smith beschikbaar gemaakt. In de explosieve actiefilms Bad Boys en Bad Boys II maakt hij samen met Martin Lawrence jacht op meedogenloze criminelen.

Om de aarde te beschermen tegen buitenaardse wezens, bundelt hij de krachten met Tommy Lee Jones in de komische sciencefictionfilms Men in Black en Men in Black II.

In de komedie Hancock speelt Smith een superheld die liever lui dan moe is. In het drama Seven Pounds probeert Smith als belastinginspecteur met zichzelf in het reine te komen door vreemdelingen een helpende hand te bieden. Hitch raakt tot over zijn oren verliefd op Sara in de gelijknamige romantische komedie met Smith in de titelrol. In het waargebeurde The Pursuit of Happyness werkt de Bright-acteur zich als dakloze verkoper op tot succesvolle beursmakelaar.

Series

Inspecteurs Ellie en Alec worden geconfronteerd met een mogelijke serieverkrachter in het derde seizoen van de misdaadserie Broadchurch. Meer lief en leed van de familie Pritchett in het achtste seizoen van de razend populaire sitcom Modern Family. In het vijfde seizoen van de fantasyserie Grimm zet rechercheur Nick Burkhardt zijn strijd tegen bovennatuurlijke creaturen voort. In de komische dramaserie Dix Pour Cent proberen een aantal managers een bureau voor filmsterren overeind te houden nadat hun baas is overleden.

In het historische drama Alias Grace moet een psychiater in het Canada van de negentiende eeuw bepalen of een moordenares ontoerekeningsvatbaar is. Een student en een techmiljardair moeten zien te voorkomen dat een asteroïde in botsing komt met de aarde in de sciencefictionserie Salvation. In het vierde seizoen van het kostuumdrama When Calls The Heart volgen we een jonge lerares die de grote stad verlaat om les te geven in een klein dorpje.

Een Franse rechercheur moet een bizarre moord op een landgenoot onderzoeken in Zweden in de misdaadserie Midnattssol. In de dramaserie Greenleaf runt een familie een megakerk in Memphis, maar zelf zijn ze niet zonder zonden. Een student wordt verdacht van de moord op haar huisgenoot in de misdaadserie Guilt.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Designated Survivor, Riverdale, The Good Place, Star Trek: Discovery, DC's Legends of Tomorrow, Crazy Ex-Girlfriend, Dynasty, Supergirl en Lucifer.

Films

Familie en komedie

Disney brengt het beroemde sprookje van de gebroeders Grimm tot leven in de komische animatiefilm Rapunzel. In de maffe komedie Caveman speelt probeert Beatles-drummer Ringo Starr als holbewoner indruk te maken op een vrouw van een rivaliserende stam. Een zelfbenoemde "bijbelarcheoloog" probeert de schijn op te houden wanneer hij dreigt te worden ontmaskerd door zijn volgelingen in de komedie Don Verdean. In de griezelige animatiefilm Monster House ontdekken drie tieners dat het huis van de buren ’' nachts tot leven komt.

Drama en romantiek

Philip Seymour Hoffman won een Oscar voor de titelrol in Capote, waarin de spraakmakende schrijver Truman Capote vriendschap sluit met een veroordeelde moordenaar. In het romantische drama Effie Gray zorgt een buitenechtelijke affaire voor veel opschudding in het Victoriaanse Engeland. The Stanford Prison Experiment vertelt het verhaal van het beruchte gevangenisexperiment op de universiteit van de jaren 70. In 10,000 Saints laat een tiener zijn leven in Vermont achter om bij zijn vader in New York te gaan wonen. De achttienjarige Penny wordt verliefd op een charismatische muzikant in de romantische film SPF-18.

Actie en thriller

Angelina Jolie krijgt de CIA achter zich aan wanneer ze ervan wordt verdacht een Russische spion te zijn in de actiefilm Salt. De Iraanse ambassade in Londen is het toneel van een schokkend gijzelingsdrama in de waargebeurde thriller 6 Days. In Getaway Plan wordt een meesterdief ingehuurd door de Russische maffia om een kluis te kraken tijdens een gewaagde bankoverval.