'Warner Bros overweegt serie te maken van Lord of the Rings'

Volgens bronnen zouden de onderhandelingen tussen de partijen zich in een pril stadium bevinden en is er nog geen overeenkomst gesloten, meldt Variety.

Het idee is afkomstig van de erfgenamen van Lord of the Rings-schrijver Tolkien en Warner Bros. Amazon Studios zou de meest waarschijnlijke kandidaat zijn om de serie uit te zenden. Amazon CEO Jeff Bezos zou ook bij de onderhandelingen betrokken zijn, wat volgens de bronnen ongebruikelijk is.

Schikking

De samenwerking tussen de erven en Warner Bros. zou ook het einde betekenen van een slechte verstandhouding tussen beide partijen. In 2012 klaagden de erven het productiebedrijf aan, omdat ze ontzet waren over de handelswaar die de producenten van de trilogie en de Hobbit-reeks aanbieden. In juli dit jaar werd in deze zaak een schikking getroffen.

In totaal verschenen er zes Lord of the Rings-films: de trilogie gebaseerd op het gelijknamige boek en drie prequel-films, gebaseerd op het Tolkien-boek The Hobbit.