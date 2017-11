Netflix stopt samenwerking met Kevin Spacey na beschuldigingen intimidatie

De streamingdienst laat in een verklaring weten dat alle banden zijn verbroken en alle lopende projecten zijn stopgezet. De hitserie House of Cards wordt niet meer door Netflix vervolgd als Spacey eraan verbonden blijft.

Vrijdag werd bekend dat de producers van de serie overwegen om het personage van Spacey te laten overlijden, zodat de serie verder kan gaan.

House of Cards is een van de boegbeelden van Netflix, waarvan het zesde seizoen het laatste seizoen zou worden. Naast de serie is ook een film over Gore Vidal stopgezet. Spacey regisseerde de film en speelde de hoofdrol. De film was in postproductie en al het draaiwerk was al afgerond.

Geschorst

Kort na van Netflix kwam ook productiemaatschappij Media Rights Capital met een verklaring. De maatschappij produceert House of Cards. "Hoewel we ons onderzoek vervolgen, is Kevin Spacey per direct geschorst. In de tussentijd onderzoeken wij samen met Netflix wat de mogelijkheden zijn om de serie door te laten gaan."

Donderdag berichtte CNN dat acht (oud-)medewerkers van House of Cards zeggen seksueel te zijn geïntimideerd door de acteur.

De beschuldigingen aan het adres van de gevierde acteur kwamen aan het rollen nadat Anthony Rapp had onthuld dat hij als 14-jarige was belaagd door Spacey, die toentertijd 26 was. Spacey kon zich daar niets van herinneren, maar bood wel excuses aan.