Politie New York verzamelt bewijs voor arrestatie Harvey Weinstein

Aan AP vertelt politiechef Robert Boyce dat haar verhaal geloofwaardig is, omdat zij "zich elke minuut van het misdrijf weet te herinneren". "Waar ze was, waar ze elkaar ontmoetten, waar het gebeurde en wat hij deed", aldus Boyce. "We hebben een zaak."

Rechercheurs zijn daarom nu bezig om bewijs in de zaak te verzamelen, zodat zij Weinstein kunnen arresteren. Nicholas DiGaudio, de rechercheur die met De La Huerta heeft gesproken, bevestigt ook aan Vanity Fair dat er op basis van deze gesprekken genoeg bewijs is om een arrestatie te verrichten.

Ook de Boardwalk Empire-actrice, die in 2010 tweemaal door Weinstein zou zijn verkracht, sprak met Vanity Fair. "Wat er gebeurde met Harvey heeft me verwoest. Ik voelde me er zo smerig door."

Het korps heeft al zaken lopen naar aanleiding van eerdere beschuldigingen aan het adres van Weinstein, die inmiddels door meer dan vijftig vrouwen beticht wordt van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. Ook politieteams in Los Angeles, Beverly Hills en Londen zijn bezig met onderzoek naar de beschuldigingen.