Meer Star Wars-films met personages Finn en Rey op de planning

"We praten nu over de komende tien jaar aan Star Wars-verhalen en kijken waar die heen moeten. Na Episode IX willen we verder met de nieuwere personages, Rey, Poe, Finn en BB-8, maar we kijken ook naar andere mensen die onze wereld willen vergezellen en ons meer willen laten zien", aldus Kennedy in de wekelijkse webserie Star Wars Show.

Kennedy suggereert dat er meerdere werelden binnen de Star Wars-verhalen zullen worden uitgelicht in de films die fans de komende tien jaar kunnen verwachten. Waarschijnlijk worden er dan nieuwe figuren uitgelicht.

The Hollywood Reporter noemt de uitspraken van de directeur van de filmmaatschappij opmerkelijk: de filmsite denkt dat Kennedy hiermee in ieder geval één spoiler weggeeft. Adam Driver's personage Kylo Ren wordt door de directrice niet genoemd.