Kevin Spacey niet welkom bij ING na beschuldigingen seksuele intimidatie

De bank heeft besloten de samenwerking met de Amerikaanse acteur te beëindigen vanwege de commotie die over hem is ontstaan.

ING vindt dat het niet wenselijk is om hem te laten optreden tijdens het ondernemersevenement eind deze maand in de Rotterdamse Ahoy.

''Zijn aanwezigheid zou afleiden van het doel van BusinessBoost Live om ondernemers te inspireren en succesvol te laten zijn in het najagen van hun ondernemersambities", zegt een woordvoerder.

Volgens ING is het besluit in goed overleg met het management van Kevin Spacey genomen.

Belangrijkste spreker

Spacey werd als de belangrijkste spreker aangekondigd voor het evenement in Ahoy Rotterdam. De acteur zou daar zijn verhaal over House of Cards doen en vertellen hoe de serie het succes van Netflix heeft aangejaagd. In de serie speelt hij de kwaadaardige politicus Frank Underwood, die het door allerlei intriges tot president van de Verenigde Staten schopt.

Volgens de woordvoerder van ING is het nog niet bekend wie de plaats van de 58-jarige acteur in zal nemen. "We zijn nog op zoek naar een andere inspirerende spreker", zegt deze tegen NU.nl.

Spacey liet donderdag via zijn woordvoerder weten hulp te gaan zoeken. Inmiddels hebben ruim tien mensen zich gemeld als slachtoffer.