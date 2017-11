Sonja Silva vond het leuk om 'lelijk' te zijn in Penoza-rol

"Vroeger werd ik altijd gecast als het lekkere wijf, nu mocht ik een keer lelijk spelen. Het was een bijzondere ervaring", aldus Silva in een interview met De Telegraaf.

De actrice en presentatrice vond haar rol in de serie een cadeautje. "Het is een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb", vertelt ze aan de krant.

Nu het laatste seizoen van Penoza uitgezonden is, wordt er gespeculeerd over een mogelijke film. Volgens Silva zou ze daar graag een rolletje in spelen, hoewel het onduidelijk is wat er met haar personage gebeurd is.

"Niemand weet waar ik in de serie gebleven ben, dat is een mysterie, al zou je kunnen denken dat Luther me iets aangedaan heeft. Maar of de film er komt, ik weet het echt niet, al zou ik het wel tof vinden," aldus de actrice.

Silva, die bekend werd als presentatrice van TMF en acteerde in de series Costa! en Onderweg naar Morgen, kampte jarenlang met overgewicht. Na een maagverkleining in april vorig jaar, keerde ze na tien jaar afwezigheid terug op televisie met het RTL4-programma Werelds Wonen.