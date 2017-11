Televisieserie The Twilight Zone keert na jaren terug met remake

The Twilight Zone was een anthologieserie, iedere aflevering heeft een losstaand verhaal. Er kwamen verschillende genres aan bod, maar fantasy en horror waren de meest voorkomende genres. Elke aflevering werd geïntroduceerd door Rod Serling, die de serie ook bedacht.

Het is al de vierde keer dat de serie opnieuw wordt uitgebracht. De eerste revival stamt uit 1985, in 2002 werd opnieuw een nieuwe versie van de show gelanceerd, deze keer met Forest Whitaker als verteller. In 1983 kwam Twilight Zone: The Movie uit, waarvoor Steven Spielberg, John Landis en George Miller verschillende segmenten regisseerden.

Volgens The Hollywood Reporter is Get Out-regisseur Jordan Peele betrokken bij de nieuwe reboot. Marco Ramirez, die eerder Daredevil en The Defenders schreef, zou werken aan een script. CBS wil beide namen niet bevestigen.