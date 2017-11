Kevin Spacey beschuldigd van seksuele intimidatie op set House of Cards

CNN brengt dat donderdagavond naar buiten. De zender heeft met alle acht mensen gesproken.

De medewerkers hebben het over "ongewenste aanrakingen" en "ongepaste opmerkingen". Spacey zou het vooral voorzien hebben op jonge, mannelijke medewerkers.

Netflix heeft samen met productiemaatschappij Media Rights Capital een anonieme tiplijn voor medewerkers opgesteld. Ook zijn er therapeuten en juridische adviseurs om de cast en crew bij te staan.

Agentenbureau

The Hollywood Reporter meldt vrijdagochtend dat het agentenbureau waar Spacey aan verbonden is, CAA, afstand neemt van de acteur en niet meer met hem wil werken. Ook zijn PR-medewerker Staci Wolfe van Polaris PR heeft de samenwerking met Spacey stop gezet.

Vorige week kwam het verhaal van Anthony Rapp naar buiten die Spacey beschuldigt hem seksueel te hebben geïntimideerd in 1985. Rapp was toen veertien jaar oud.

Oscarcampagne

De beschuldigingen hebben grote gevolgen voor Spacey. Een ere-Emmy die de acteur zou ontvangen is ingetrokken, Sony en TriStar lieten weten de Oscarcampagne voor zijn acteerwerk in All the Money in the World te schrappen en de productie van het zesde en laatste seizoen van House of Cards is stopgezet.

Spacey liet donderdag via zijn woordvoerder weten hulp te gaan zoeken na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie.