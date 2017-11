Carice van Houten krijgt rol in filmthriller I Am Not A Bird

De film is gebaseerd op het boek Lost Girls And Love Hotels, en wordt geregisseerd door de Zweed William Olsson. I Am Not A Bird gaat over een jonge westerse vrouw die zichzelf verliest in het nachtleven van Tokio.

Volgens Deadline is Van Houten haar personage Ines "een vrouw die heeft geaccepteerd dat haar jonge jaren als model en feestbeest voorbij zijn en naar huis wil".

De Nederlandse actrice is momenteel nog te zien als Melisandre in hitserie Game Of Thrones. Ze heeft ook een rol in Domino, de nieuwe film van regisseur Brian De Palma die volgend jaar uitkomt.