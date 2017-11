Four Weddings and a Funeral wordt televisieserie

De film, die de grote doorbraak van Hugh Grant betekende, volgt een groep vrienden tijdens vier huwelijken en een begrafenis. Dit wordt ook het concept van de serie, meldt de BBC donderdag.

Kaling werkt samen met regisseur Richard Curtis, die het oorspronkelijke scenario schreef. Het is nog niet duidelijk wie de hoofdrollen gaan spelen. Ook is niet duidelijk of de serie zich in het heden afspeelt of in de jaren negentig, net als de film.

Four Weddings and a Funeral is een van de grootste Britse filmhits aller tijden. De film, die zo'n 3,3 miljoen euro kostte, bracht wereldwijd 214 miljoen euro op en won tientallen prijzen.