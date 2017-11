Oscarcampagne voor nieuwe filmrol Kevin Spacey geschrapt

Volgens Variety waren de studio's van plan veel aandacht te vragen voor het acteerwerk van Spacey in de thriller van regisseur Ridley Scott. De acteur speelt oliebaron Jean Paul Getty van wie in 1973 de kleinzoon werd gekidnapt.

De campagne zal zich nu richten op Mark Wahlberg, die de CIA-rechercheur speelt die de leiding over de zaak heeft, en Michelle Williams, die de moeder van de jongen speelt.

Spacey heeft al twee Oscars, voor zijn rollen in The Usual Suspects en American Beauty. De acteur ligt de laatste tjid onder vuur, sinds een collega de beschuldiging naar buiten bracht dat hij in 1986 werd aangerand door Spacey. Daarop volgden meer verhalen met een dergelijke strekking van anderen.

The Wrap bracht donderdag nog een verhaal van een nu 48-jarige oud-acteur die stelt in 1981, toen hij 15 was, door Spacey te zijn verkracht.