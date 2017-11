Opnames hitserie Westworld stilgelegd na ernstig ongeluk met castlid

TMZ meldt dat de acteur in kwestie naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet duidelijk om wie het gaat. Volgens een anonieme bron liep het castlid de verwonding thuis op en is zijn situatie zorgelijk.

Het is niet duidelijk hoelang de opnames zullen stilliggen. Het is de bedoeling dat het tweede seizoen komend voorjaar te zien is.

Westworld speelt zich af in een technologisch geavanceerd themapark dat wordt bevolkt door androïden. Deze vervullen de wensen van hun gasten, die daarvoor heel veel moeten betalen. Hoofdrollen worden gespeeld door James Marsden en Anthony Hopkins. Ook de Nederlandse actrice Katja Herbers heeft een vaste rol in de serie.