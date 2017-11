Recensieoverzicht: The Snowman is oubollig en moeizaam

AD - Twee sterren

"Laten we positief beginnen: de drankzuchtige en zelfdestructieve rechercheur Harry Hole (Michael Fassbender) zorgt voor mooie momenten. (...) Ook geslaagd zijn de opnamen in de Noorse natuur. (...) Maar voor de rest? The Snowman, de verfilming van de vuistdikke thriller van Jo Nesbø, is een overbevolkte en rammelende speurtocht naar een seriemoordenaar. (...) Door deze lawine aan details wordt de film een lange zit, met als dieptepunt het merkwaardige aandeel van Val Kilmer als alcoholistische rechercheur."

De Volkskrant - Twee sterren

"Hoeveel thrillers over een seriemoordenaar die zogenaamd promiscue vrouwen gruwelijk vermoordt kan een mens eigenlijk aan? Dat is een vraag die gaandeweg opspeelt tijdens het kijken naar deze verfilming van de bestseller van Jo Nesbø uit 2007. (...) Symbool voor de malaise staat Val Kilmer in een bespottelijke bijrol als de alcoholverslaafde detective met Marlon Brando-mompelaspiraties, die jaren geleden ook met de moordenaar te maken kreeg."

NRC - Een ster

"De voortekenen waren, zacht gezegd, niet goed.The Snowman, een verfilming van een boek van de Noorse thrillerauteur Jo Nesbo, kreeg ervan langs van recensenten in de landen waar de film eerder uitkwam dan in Nederland. (...) Bij zoveel beroerde berichten vooraf kan de film eigenlijk alleen nog maar meevallen, zou je denken. Toch is dat helaas niet zo. Zelden blijkt een film van twee uur zo onvoorstelbaar lang te zijn als The Snowman."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"De Zweedse filmmaker deed iets soortgelijks met zijn briljante spionagethriller Tinker, tailor, soldier, spy. Hij houdt zijn verteltempo kalm, is spaarzaam met uitleg en schroeft intussen verraderlijk subtiel de duimschroeven aan. Binnen zijn elegante filmstijl komen gruwelijke geweldsuitbarstingen extra hard binnen en bekruipt je continu het gevoel dat er meer aan de hand is dan er wordt uitgesproken. (...) Jammer dat flashbacks soms te warrig worden en doodzonde dat de ontknoping lachwekkend ongeloofwaardig is, want los daarvan is The Snowman een fascinerend gelaagde en bij vlagen ijzingwekkende thriller."

Trouw - Een ster

"De Zweedse regisseur Tomas Alfredson die eerder twee fantastische, sfeerrijke genrefilms maakte (de horror Let The Right One In en de thriller Tinker Tailor Soldier Spy) was zo eerlijk om bij verschijnen van The Snowman te zeggen dat het om een mislukt project gaat. (...) Je zit vooral te turen naar een film die geen film wil worden. Dat is naar voor Michael Fassbender die zo zijn best doet om van Harry Hole, de inspecteur uit de populaire misdaadboeken van Jo Nesbø, een waarachtige antiheld te maken."