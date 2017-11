Actrice Maisie Williams kijkt uit naar tijd na Game of Thrones

"Het is zo spannend dat Game of Thrones straks eindigt en dat er een tijd komt dat ik kan doen wat ik maar wil, dat ik alle rollen kan spelen die ik maar wil", vertelt Williams aan BBC Newsbeat. "Dan kan ik de wereld laten zien wat voor actrice ik wil zijn en kan mijn carrière pas echt beginnen."

Williams, die in Game of Thrones de rol van Arya Stark speelt, zet volgend jaar al haar eerste voetstappen buiten 'Westeros', de wereld waarin Game of Thrones zich afspeelt. Ze heeft een rol in de film X-Men: The New Mutants.

Het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones wordt in 2018 of 2019 verwacht.