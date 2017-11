Regisseur Brett Ratner stopt bij Warner Bros. na beschuldiging seksueel misbruik

"Ik wil geen negatieve invloed hebben op de studio. Ik kies er zelf voor om te stoppen totdat deze persoonlijke problemen zijn verholpen", aldus Ratner in een verklaring.

Warner Bros. heeft nadat de beschuldigingen naar buiten kwamen gezegd dat het een onderzoek is gestart naar Ratner.

In een artikel in The LA Times lieten zes actrices weten seksueel te zijn misbruikt door de regisseur. Onder andere Olivia Munn en Natasha Henstridge deden hun verhaal tegenover de krant.

Olivia Munn

Munn beweert dat Ratner in haar bijzijn masturbeerde op de set van de film After the sunset. Ze schreef hierover in een essaybundel die zij in 2010 uitbracht, maar noemde hierbij niet zijn naam. Ratner reageerde destijds op haar beweringen nadat meerdere mensen zeiden dat de verhalen over hem gingen en ontkende Munns aantijgingen.

Hij liet weten een verhouding met Munn te hebben gehad, voordat zij bekend werd en haar voornaam nog 'Lisa' luidde. Volgens Ratner was Munn kwaad op hem geworden, nadat ze auditie deed voor een van zijn producties en hij haar niet herkende. Hij beweerde destijds dat ze daarom dergelijke verhalen over hem had verzonnen.

Het vermeende misbruik zou volgens de actrices hebben plaatsgevonden in de thuisomgeving, op filmsets of tijdens media-evenementen.

Playboy

Het blad Playboy laat woensdagavond in een verklaring weten dat ze hun samenwerking met de regisseur tijdelijk stopzetten. Ratner was voor Playboybezig een film te maken over oprichter Hugh Hefner, met Jared Leto in de hoofdrol. Ook was Ratner betrokken bij een remake van de film Playboy After Dark.

"We zijn geschokt door de beschuldigingen tegenover Brett Ratner", verklaart een woordvoerder van Playboy. “Wij vinden dit soort gedrag onacceptabel en leggen alle projecten met hem tijdelijk neer zodat we de situatie nader kunnen onderzoeken."

Advocaat

Volgens Martin Singer, de advocaat van Ratner, kloppen de beweringen niet. Hij vertelt aan de krant dat geen van de vrouwen in de twee decennia dat hij Ratners advocaat is een aanklacht tegen de regisseur heeft ingediend.

De 48-jarige X-Men-regisseur zou in het verleden ook meerdere verhoudingen met bekende vrouwen hebben gehad, onder wie Mariah Carey en Paris Hilton.

Naast films (Rush Hour, Red Dragon) regisseerde Ratner ook videoclips, waaronder enkele voor Carey, Michael Jackson en Madonna. In 2017 ontving hij een ster op de Hollywood Walk of Fame.