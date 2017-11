Jack Monkau wint eerste Otto Sterman Oeuvre Award

De prijs, die is vernoemd naar de eerste bekende zwarte acteur in Nederland, werd uitgereikt door initiatiefnemer Raymi Sambo bij de opening van het Da Bounce Urban Film Festival in het Amsterdamse Pathé Tuschinski.

Monkau (1939), van Surinaamse/Nederlandse afkomst, speelde in 1964 zijn eerste rol in de speelfilm, Plantage Tamarinde van de Nieuw-Zeelandse regisseur Michael Forlong. Hij had rollen in tal van speelfilms en populaire Nederlandse televisieseries waaronder LEK (Jean van der Velde, 2000), Goede Tijden, Slechte Tijden (1994), Medisch Centrum West (1989 - 1990) en Vrouwenvleugel (1993 - 1995).

De Otto Sterman Oeuvre Award is genoemd naar de eerste professionele zwarte acteur in Nederland. Otto Sterman (1913-1997) was een Amsterdammer die met zijn voordracht, "Ik Ben Een Neger", de ogen van het publiek opende en het slavernijverleden in een nieuw perspectief plaatste.

Monkau is nu op televisie te zien in de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, die uitgezonden wordt door Omroep Max.