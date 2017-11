Gaite Jansen snapt vergelijking Hollands Hoop met Breaking Bad

Ondanks de pauze van drie jaar was de sfeer op de set vertrouwd, zegt Jansen. "In het begin is het spannend. Maar al snel had iedereen zijn draai weer gevonden. Ook in de serie is er een tussenpauze verwerkt. Franky (Ribbens, de scenarioschrijver, red.) heeft dat goed gedaan: de situatie is inmiddels veranderd, maar de karakters zijn hetzelfde gebleven."

Naast 'oudgedienden' zoals Kim van Kooten, Marcel Hensema en Martijn Lakemeier is nu ook de 25-jarige Jansen in de serie te zien, die draait om forensisch psychiater Fokke Augustinus die na een burn-out thuis komt te zitten. Na het overlijden van zijn vader erft hij zijn boerderij in Groningen, genaamd 'Hollands Hoop'. Hier blijkt een wietplantage te zitten, die onderdeel uitmaakt van een veel groter drugsimperium.

Nerd

Jansen speelt in het tweede seizoen Talia Shanti, een bio-engineer die "alles weet van cannabis". "Ze doet er onderzoek naar en vindt op een gegeven moment een heel goed wietplantzaadje. Het is haar taak om uit te vinden waar die vandaan komt."

Volgens de actrice is het geen zware rol. "Maar er zit wel een serieuze kant aan. Ze wil echt de wereld verbeteren. Ze is intelligent, een beetje obsessief, ze kan wel een beetje een nerd worden genoemd."

Jansen heeft de nieuwe afleveringen nog niet gezien, maar denkt wel dat het "heel tof gaat worden". "Het is zo goed geschreven, ik heb het gevoel dat het minstens zo goed gaat zijn als het eerste seizoen."

Breaking Bad

Het verhaal van Hollands Hoop toont veel overeenkomsten met de veelgeprezen serie Breaking Bad, die eveneens draait om een 'gewone' burgerman die steeds verder verwikkeld raakt in de drugswereld.

"Ik snap de vergelijking wel", zegt Jansen. "Ook wat betreft de unieke combinatie van humor en spanning, die is echt Hollands Hoop-eigen. De teksten van Franky zijn echt grappig en de humor komt voor op de juiste momenten."

Buitenbeentje

Jansen speelde eerder mee in Nederlandse films en series als In Therapie en Hoe duur was de suiker en was ook te zien in twee Britse producties, de series Peaky Blinders en Line of duty. Beide vindt ze "ontzettend leuk om te doen", maar ze merkt dat er dingen heel anders gaan op de sets in verschillende landen.

"In buitenlandse producties is er meer geld en tijd, als iets opnieuw gedraaid moet worden is dat geen probleem. Maar je voelt je op de set wel een buitenbeentje. Leuk aan Nederlandse producties en ook Hollands Hoop is dat iedereen elkaar kent, dat is zo ontzettend leuk. Wat dat betreft is het een luxe productie om in terecht te komen: er is totaal geen spanning en iedereen is ingespeeld op elkaar."

Desondanks ziet Jansen een rol in een buitenlandse productie zeker zitten en komt er volgens de actrice "binnenkort nog iets aan", waar ze nog niks over mag vertellen. Op de vraag in wat voor soort film ze nog graag zou willen spelen, antwoordt Jansen: "Het lijkt me wel leuk om in een mooie, broeierige filmhuisfilm te spelen. Maar een grotere film met special effects, zoals Sylvia Hoeks en Sallie Harmsen dat fantastisch hebben gedaan in Blade Runner 2049, lijkt me ook geweldig."

Concurrentie

De actrice zegt dat haar rol in Peaky Blinders deuren heeft geopend. "Het proces om mee te spelen in Peaky heeft lang geduurd, het was natuurlijk een grote stap om een onbekend meisje te casten. De poule bij internationale producties is ook veel groter. Als actrices als Dakota Fanning of Emma Watson ook auditie doen, dan weet ik wel dat de kans groot is dat ik er uit lig."

"In Nederland weet je: ik maak oprecht een kans. Dankzij Peaky - en daarvoor ben ik de regisseur ook heel dankbaar - spring ik meer in het oog. Je gaat in de ladder toch een klein trapje omhoog."

Het tweede seizoen van Hollands Hoop is vanaf 4 november elke zaterdag om 20.25 uur te zien bij de NTR en BNNVARA op NPO 2.