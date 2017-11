Jord Knotter stopt na bijna twee jaar met Goede Tijden, Slechte Tijden

De 28-jarige acteur zegt in gesprek met RTL Boulevard dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Wat die uitdaging is, zegt hij daar niet bij.

Knotter werd in 2016 geïntroduceerd als de zoon van Rik de Jong (gespeeld door Ferri Somogyi).

De acteur is verder bekend van de musical Soldaat van Oranje. Hij nam twee keer per week de hoofdrol over van Matteo van der Grijn. Daarnaast was hij meerdere afleveringen te zien in de series Celblok H en Spangas.