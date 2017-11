Margot Robbie en Elizabeth Banks werken aan verfilming prinsessenboek

Dat meldt The Hollywood Reporter. Het boek uit 1980, geschreven door Michael Martchenko, draait om een prinses wier trouwplannen verstoord worden wanneer een draak haar koninkrijk aanvalt, haar kasteel verbrandt en haar prins ontvoert.

De prinses, die al haar kleding kwijt is door de brand, hult zich in een papieren zak en is voornemens om de draak te vernietigen.

The Paper Bag Princess ontving goede kritieken, vooral omdat het gendersterotyperingen durfde los te laten en het vrouwelijke hoofdpersonage krachtig neerzette. Wereldwijd zijn er meer dan tien miljoen exemplaren van het boek verkocht.

Robbie (Wolf of Wall Street) speelt mogelijk ook een rol in de film, maar er wordt nog bekeken of dit past in haar werkschema.

Hunger Games-actrice Banks, die ook actief is als regisseur, is momenteel ook bezig met de regie van de nieuwe Charlie's Angels-film.