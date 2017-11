Mark Hamill twijfelde over rentree als Luke Skywalker in Star Wars

Hamill wist echter dat een weigering hem niet in dank afgenomen zou worden door fans, dus bedacht hij een smoes: hij wilde alleen meedoen als Harrison Ford ook tekende voor The Force Awakens, het zevende deel van Star Wars.

Hij ging er namelijk vanuit dat de vertolker van Han Solo nooit zou meewerken aan een nieuwe film. "Ik dacht bij mezelf: hij is te oud en te rijk en te chagrijnig. Hij gaat het nooit doen." Ford tekende echter wel voor de rol, waardoor Hamill ook toezegde.

Hamill was teleurgesteld in de schermtijd van Luke Skywaker in The Force Awakens. Hij is alleen in de laatste scène van de film te zien. Hij grapt in het interview dat hij er vooral van baalde dat hij door producent Lucasfilm op dieet en aan het sporten was gezet voor zijn kleine bijdrage aan de film. "Waarom hebben ze me laten trainen om me om te draaien en mijn capuchon af te doen? Ik had zo dik kunnen zijn als Marlon Brando in Apocalypse Now en dan was het niemand opgevallen."

The Last Jedi

De rol van Hamills karakter is in het vervolg, The Last Jedi, waarschijnlijk een stuk groter. In de trailer voor die film is hij al vaker te zien dan in de hele vorige film. Hamill is gegaan van de leerling in de originele Star Wars films naar de mentor in de nieuwste trilogie.

Rian Johnson, de regisseur van The Last Jedi, zei eerder dat hij verwacht dat Hamill een oscar gaat krijgen voor zijn rol in de film.