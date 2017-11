Documentairefestival IDFA introduceert nieuwe prijzen

Deze onderscheiding, die gepaard gaat met een bedrag van 25.000, is vernoemd naar de begin dit jaar overleden programmamaker en hoofdredacteur televisie bij de VPRO, Karen de Bok.

Eerder was al bekend dat de gemeente Amsterdam dit jaar de Amsterdam Human Rights Award heeft ingesteld voor de documentaire waarin het thema mensenrechten het best wordt verbeeld. Hieraan is eveneens 25.000 euro verbonden. Artistiek directeur van het IDFA, Barbara Visser, maakte dinsdag de drie genomineerden bekend, waaronder de openingsfilm Amal, van de Egyptische regisseur Mohamed Siam. Deze documentaire gaat over het leven van een tienermeisje tijdens en na de omwenteling van 2011 in Egypte.

De jubileumeditie van het festival wordt gevierd in De Balie, de plek waar het festival ooit begon. Hier laten achttien bekende documentairemakers films zien die hun blik op het genre en het leven heeft veranderd. Tegelijkertijd neemt het IDFA hiermee ook afscheid van medeoprichter en festivaldirecteur Ally Derks. Zij heeft het festival volgens Visser "van anderhalve man en een paardenkop tot enorm groot gemaakt''.

In totaal zijn er tijdens het IDFA, dat van 15 tot 23 november duurt, 312 titels te zien. Daarvan zijn 53 van Nederlandse makelij. Op woensdag 22 november wordt bekend wie de winnaars zijn van de verschillende competitieprogramma's zijn. Nieuw dit jaar is een competitie voor de korte film.