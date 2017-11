William Spaaij zet YouTube-versie van filmdebuut 30 milligram online

"We hebben er drie jaar geleden heel veel tijd en energie in gestoken", vertelt de acteur, die het scenario van 30 milligram schreef en de hoofdrol speelde.

"Bovendien krijg ik nog steeds met regelmaat de vraag of de film nog ergens te zien is. Op deze manier is 30 Milligram voor iedereen beschikbaar. Bovendien is het thema van de film alleen maar actueler geworden."

De zwarte komedie speelt zich af in de toekomst en vertelt over twee ambtenaren (Spaaij en Dieter Jansen) die babyboomers vermoorden om de crisis tegen te gaan. Andere rollen zijn er voor acteurs Johnny Kraaijkamp, Pamela Teves, Inge Ipenburg, Joep Onderdelinden, Tom Jansen en Hajo Bruins.

30 Milligram is gemaakt voor een bedrag van 5.000 euro. De opnames van de komedie zijn grotendeels gemaakt in een kraakpand in Amsterdam waar een van de producenten woonde. De cast en crew werkten belangeloos mee. Spaaij is op dit moment in de theaters te zien in de succesmusical over het leven van Annie M.G. Schmidt.