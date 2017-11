Historische film Redbad voor première aan aantal landen verkocht

Sales agent Incredible Film maakte dinsdag bekend dat de rechten al verkocht zijn aan Duitsland, Frankrijk en het Midden-Oosten.

Redbad gaat over de Friese held Radboud die in de vroege Middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.

Een groot deel van de film wordt gedraaid in het preHistorisch Dorp in Eindhoven. Verder vinden opnames plaats op Ameland en in België, Duitsland en Denemarken.

Breaking Bad

De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber en Loes Haverkort. Andere grote rollen worden gespeeld door Huub Stapel, Martijn Fischer, Lisa Smit, Teun Kuilboer, Loes Haverkort en Aus Greidanus sr. Ook Jonathan Banks, bekend van de Amerikaanse serie Breaking Bad, is in de film te zien.

Regisseur Roel Reiné maakte de afgelopen twaalf jaar carrière in Hollywood. Zijn laatste wapenfeit is de Marvel-serie Inhumans. Zijn vorige Nederlandse film, Michiel de Ruyter, trok bijna 1 miljoen bezoekers naar de bioscopen. Redbad wordt in 2018 in de Nederlandse bioscopen verwacht.