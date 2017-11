'Acteur Andy Dick ontslagen om seksuele intimidatie'

Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van bronnen binnen de productie.

De Amerikaanse entertainment titel wist geen van de vermeende slachtoffers te bereiken, maar twee verschillende bronnen spreken van ongepast gedrag van Dick.

Zo zou hij ten minste vier mensen in hun kruis hebben gegrepen en tegen hun wil hebben gezoend en gelikt. Het is onduidelijk of de slachtoffers acteurs waren of tot de crew behoren.

'Niemand gegrepen'

Dick, die al vaker in opspraak kwam, bevestigt tegenover The Hollywood Reporter dat hij zijn rol in de film kwijt is. Hij ontkent echter dat hij mensen onzedelijk zou hebben betast. Wel zou het kunnen dat hij mensen heeft gelikt en bevestigt Dick dat hij seksuele avances maakte tegenover enkele mensen.

"Ik heb niemand gegrepen. Het zou kunnen dat ik iemand op de wang heb gekust om afscheid te nemen en diegene daarna gelikt heb. Dat is nou eenmaal mijn ding. Dan probeer ik grappig te doen", aldus Dick.

In het verleden werd Dick onder meer betrapt op op cocaïne- en cannabisbezit. In 2004 moest de komiek mee naar het politiebureau nadat hij zijn broek naar beneden had getrokken in een McDonald's en in 2008 werd hij aangehouden voor aanranding en drugsbezit nadat hij het topje naar beneden had getrokken van een zeventienjarig meisje.

In 2010 was het weer raak toen Dick twee mannen zou hebben betast in een bar en in 2014 zat hij enige tijd vast na het stelen van een ketting.