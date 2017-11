Regisseurs gevonden voor nieuwe versie Stephen King-film Pet Sematary

Destijds speelden Fred Gwynne, Dale Midkiff en Denise Crosby de hoofdrollen. Wie nu in de film moeten gaan spelen is nog niet bekend, meldt Variety.

Of de schrijver, die in 1989 een rol had in de film, zal terugkeren in zijn rol als dominee, is ook niet bekend.

De film uit 1989 was gebaseerd op het gelijknamige boek van de schrijver en volgde een familie die intrekt in een woning naast een begraafplaats. De begraafplaats blijkt speciale krachten te hebben, waardoor de wezens die er begraven liggen, tot leven komen.

De film kostte destijds 11 miljoen dollar om te maken, maar leverde ruim vijf keer zo veel op. De nieuwe verfilming volgt in navolging van de nieuwe versie van It, die dit jaar uitkwam.