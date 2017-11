'Netflix speelt met idee voor House of Cards-spinoffs'

The Hollywood Reporter meldt op basis van die anonieme bronnen dat meerdere ideeën het onderwerp van discussie waren.

Zo zouden Netflix en producent MCR een verhaallijn over de loyale assistent Doug Stamper uit kunnen werken.

Ook de personages Janine Skorsky en Tom Hammerschmidt kunnen in een nieuw verhaal centraal staan. Net als de rijke zakenman Raymond Tusk.

House of Cards gaat over het echtpaar Francis (Kevin Spacey) en Claire Underwood (Robin Wright) die middels machtsmisbruik en corruptie hun weg naar de top van de Amerikaanse politiek willen afleggen.

Aanranding

Het nieuws over het einde van de serie komt nadat hoofdrolspeler Kevin Spacey op maandag beschuldigd werd van aanranding. Spacey zou als 26-jarige geprobeerd hebben seks te hebben met de toentertijd minderjarige acteur Anthony Rapp. Deze acteur zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De Star Trek: Discovery-acteur was toen veertien.

Een woordvoerder van Netflix meldde dat de beslissing over het eindigen van de serie al maanden eerder is genomen en niets te maken zou hebben met de beschuldigingen rond Spacey. Wel gaven MCR en Netflix niet veel later aan diep verontrust te zijn door het nieuws.